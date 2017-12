O governo bateu o martelo. O ex-senador Luiz Otávio Campos deverá ser o Secretário Nacional dos Portos. Atual secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, Luiz Otávio ja foi secretário executivo da Secretaria De Portos no governo de Dilma Rousseff quando a pasta tinha status de ministério. O governo considera que Luiz Otávio tem trânsito com o setor.

