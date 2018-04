O lucro da BB Consórcios cresceu 27,7% no ano passado, na comparação com 2015. O Banco do Brasil contabilizou 665 mil cotas, com faturamento de R$ 3,7 bilhões.

O BB injetou na economia R$ 3,6 bilhões com a liberação de cartas de crédito, sendo R$ 3,3 bilhões para veículos R$ 298,8 milhões em imóveis, R$ 9,3 milhões em outros bens de consumo.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao