A crise nos presídios enlouqueceu a logística do governo. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, iria para Roraima e cancelou após o mal-estar com a governadora do Estado, Suely Campos.

