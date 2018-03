O senador Edison Lobão (PMDB-MA), que já conta com amplo gabinete, pediu e ganhou uma sala para reuniões no prédio do Interlegis, que fica distante do edifício principal do Senado, em área bastante reservada.

Para atender ao pedido de Lobão, quem ocupava a sala foi desalojado. Chama a atenção que a porta fica sempre trancada, ao contrário das demais.

