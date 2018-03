Coluna do Estadão

O livro do consultor de crises Mario Rosa, que começa a ser divulgado segunda pelo UOL, revela que Renan Calheiros recorreu a medicamentos no auge do escândalo Mônica Veloso. “Na mesa, grogue, abaixava a cabeça e ficava imóvel”, narra.

