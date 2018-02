O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), atacou ontem, no Twitter, a decisão do STF de manter Renan na presidência do Senado:“É um escândalo que as necessidades do mercado ditem as regras no país e sujeitem a Constituição a toda sorte de gambiarras interpretativas.”.

