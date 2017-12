Ligado ao PT, conselho de Furnas exonera diretor do PR

O conselho de administração de Furnas exonerou o diretor de gestão de novos negócios e participação, Fernando Câmara, do cargo em decisão tomada na noite de ontem apenas com esse propósito.

O presidente da Eletrobrás, José da Costa Carvalho Neto, comanda o colegiado, do qual o presidente de Furnas, Flávio Decat, é membro. Os dois foram nomeados para os cargos pela então presidente Dilma Rousseff e ainda não foram substituídos pelo presidente em exercício Michel Temer. Decat foi indicado a Dilma pelo ex-senador Delcídio Amaral.

A exoneração Câmara ocorreu no mesmo dia em que a Coluna do Estadão publicou que Decat é ligado a Delcídio. A nota da coluna teve grande repercussão dentro de Furnas. Ele é ligado ao deputado Marcelo Alvaro Antonio (PR-MG). O líder do PR, Aelton Freitas (MG), disse que irá procurar o ministro Geddel Vieira Lima para cobrar uma explicação. “Vamos tentar manter nossos espaços.”