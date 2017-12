Líderes do centrão que haviam assinado requerimento do PSOL para que o ministro Torquato Jardim (Transparência) fosse à Câmara explicar suas declarações polêmicas mudaram de ideia depois de procurados pelo Planalto. Seis deputados riscaram suas assinaturas no documento.

