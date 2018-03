Líderes ameaçaram tirar relatoria de medidas anticorrupção de Onyx

Servidos do tradicional arroz carreteiro do deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), e mais galinhada, sucos de laranja e caju, líderes de todos os partidos, com exceção da Rede e do PSOL, articularam durante a madrugada de ontem, 23, na presidência da Câmara, a possível retirada da relatoria do pacote de medidas contra a corrupção das mãos do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS). O texto do Onyx foi aprovado por unanimidade na comissão especial da Câmara, mas ainda pode ser substituído na votação do plenário da Câmara. (Naira Trindade)

