A liderança do DEM, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), vai discutir hoje a inclusão de emendas no Projeto de Lei 4.424/2016 para anistiar caixa 2 e doações oficiais provenientes de recursos lícitos.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao