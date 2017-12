O líder do PT na Câmara, Afonso Florence (BA) disse que a saída de Henrique Eduardo Alves do Ministério do Turismo já era um fato esperado por causa do suposto envolvimento do peemedebista na Lava Jato e por causa da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, considerada pelo líder do PT “muito robusta”. “O governo está derretendo. É o terceiro ministro em um mês. O governo interino golpista já tem direito a pedir música”, disse.

