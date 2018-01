Nem todos demonstram entusiasmo com as reduções das secretarias feitas pelo prefeito João Doria em São paulo. Na capital paulista, o líder da bancada do PT na Câmara Municipal, Antonio Donato, protocolou no último dia 9 uma representação no Ministério Público do Estado questionando os cortes feitos por Doria e pedindo sua reversão.

