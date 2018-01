Líder do Podemos quer a presidência da Funasa

O líder do Podemos na Câmara, Ricardo Teobaldo, oficializou ao presidente Michel Temer o desejo da bancada de retomar a presidência da Funasa. Em carta encaminhada a Temer, a bancada indicou Olavo de Andrade Lima Neto para o cargo. “Trata-se de profissional altamente qualificado e que poderá contribuir para o desenvolvimento das atividades daquele órgão”, diz o texto. O líder esteve com o presidente hoje no Palácio do Planalto.

Em agosto, a presidente do partido, deputada federal Renata Abreu (SP), anunciou que expulsaria o então deputado Alexandre Baldy (GO), ex-líder do Podemos, por ele ter votado a favor do governo em relação à denúncia contra Temer ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Baldy pediu desfiliação antes de ser expulso. Dos 14 deputados do Podemos, nove contrariaram a Executiva Nacional do partido e votaram a favor do de Temer. (Naira Trindade)

