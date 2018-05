Um encontro inusitado no Senado nesta terça-feira, 26: o líder do MST, João Pedro Stédile, deixava a presidência da Casa, após reunião de movimentos sociais com Renan Calheiros (PMDB-AL), quando foi abordado por um integrante do MBL, grupo anti-Dilma. O jovem queria que Stédile mandasse um abraço para os adversários do governo. O líder sem-terra não mandou abraço, mas gravou vídeo em que disse que os garotos deveriam “estudar”. Veja: