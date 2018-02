Lei de empréstimo simples de crédito deve ganhar nova chance

Coluna do Estadão

Depois de derrubar, na sessão do Congresso, o dispositivo que criava a lei de empréstimo simples de crédito (ESC), o tema voltou a ser discutido por grupo de trabalho do Banco Central e do Sebrae.

Defensor da proposta, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, argumentou, com base em pesquisa do instituto, que 83% das micro e pequenas empresas não tiveram acesso a crédito em 2016.

