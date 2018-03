‘Legislação trabalhista é fascista’, diz relator

Indicado para relatar a proposta de Reforma Trabalhista, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) deverá ser oficializado hoje no posto e tem diagnóstico duro sobre a atual legislação do setor. Para ele, as leis que regem o trabalho no Brasil “ficaram anacrônicas”. Marinho apoia a ideia do governo de rever a legislação como forma de garantir empregos. E critica a inspiração da CLT. “Modernizar a lei é imposição do tempo atual. A turma não gosta de falar, mas a legislação é fascista. É baseada na ‘Carta del Lavoro’, de Benito Mussolini, de 1927”, afirma.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao