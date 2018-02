Equipe de Dilma discutiu secretamente pedaladas fiscais, revela livro

Em pleno eleitoral de 2014, autoridades do governo Dilma Rousseff discutiram muito, e secretamente, a legalidade das pedaladas fiscais. Jorge Hereda, então presidente da Caixa, que sofria com os atrasos de dinheiro do Tesouro, tratou do assunto com o ministro Guido Mantega no fim de julho.

Um mês depois, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, homem de confiança de Dilma, teve reunião tensa com o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, na sede da AGU. Os dois se exaltaram. Uma semana depois desse encontro, foi a vez de Adams se reunir com Mantega. Havia dúvidas quanto ao descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Tesouro e a Fazenda, no entanto, defendiam a legalidade e apontavam que o tema “morreria” conquistada a reeleição de Dilma. Esses e outros bastidores e documentos fazem parte do livro “Perigosas Pedaladas”, do jornalista João Villaverde, que a Geração Editorial lança na próxima terça-feira.

