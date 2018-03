Kátia Bogéa, superintendente do Iphan, foi indicada por Sarney

Coluna do Estadão

A superintendente nacional do Iphan, Kátia Bogéa, foi indicada para o cargo pelo ex-senador José Sarney. Em Brasília, costuma frequentar a casa do peemedebista. De 2003 a 2015, comandou o órgão no Maranhão, quando se aproximou da família.

Procurada pela Coluna, Bogéa não respondeu sobre qual sua relação com os Sarney. Na sua gestão foi dado o parecer contrário à construção de um prédio na Bahia onde o ministro Geddel Vieira Lima comprou um imóvel. Freire vai mantê-la no cargo.

