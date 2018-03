Kassab deve disputar governo de São Paulo em 2018

Fortalecido pelo crescimento nacional do PSD na eleição municipal, o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, tem revelado a aliados seus planos políticos para 2018. A ideia de Kassab é disputar o governo de São Paulo. Como opção, pode concorrer a uma vaga no Senado. A esses interlocutores, Kassab tem dito que espera fazer parte de uma frente política que junte as principais forças de sustentação do governo do presidente Michel Temer. Ou seja, Kassab participaria de uma chapa integrada por PSD, PSDB e PMDB.

Nessas mesmas conversas, Kassab tem dito que se o governo der certo, o presidente Michel Temer terá a força política para definir qual será o candidato da base ao Planalto.

Nessa hipótese, no bolo de nomes possíveis, estaria o do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é filiado ao PSD.

