Justus vai participar de licitação para área de comunicação do governo

As empresas de comunicação do publicitário Roberto Justus vão participar do processo de licitação do governo federal para tentar atuar nessa área do governo federal. Ele admitiu a possibilidade à Coluna após reunião do Conselhão, evento comandado pelo presidente da República, Michel Temer.

“O governo não pode só ser bom ou eficiente. Ele tem que parecer isso”, diz Justus. O apresentador não descarta disputar a Presidência em 2018.

