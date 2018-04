Antevendo confusão, o governo do DF vai interditar a rua em frente do prédio da Justiça Federal durante o depoimento do ex-presidente Lula hoje. Lula vai prestar depoimento sobre suposta tentativa de obstrução às investigações da Lava Jato na sede da Justiça Federal.

