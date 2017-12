‘Justiça boa é a rápida’, diz Ciro Gomes sobre Lula

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, afirmou, na noite desta terça-feira, pelo Facebook, a cerca de dois mil internautas que “Justiça boa é a rápida”, sobre a definição do julgamento do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que está marcado pelo Tribunal Regional Federal 4a Região (TRF4) para o dia 24 de janeiro. “Há queixa de que a denúncia foi muito rápida, mas acho que a gente não pode inverter as coisas. Justiça boa é a rápida. Ela falha é quando demora”, disse.

A transmissão ao vivo de Ciro Gomes acabou bombardeada por seguidores do pré-candidato ao Planalto Jair Bolsonaro, que teceram comentários de todos os níveis ao adversário político. Os comentários também foram rebatidos por internautas contrários a Bolsonaro, apelidados de ‘Bolsomitos’. Durante 38 minutos, Ciro recebeu 4,9 mil comentários e teve eu vídeo compartilhado 1,7 mil vezes.