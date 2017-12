Justiça apreende carro de filho de Waldir Maranhão

Thiago Augusto Azevedo Maranhão, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA), teve sua Toyota Hilux apreendida hoje pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O mandado de busca e apreensão é de autoria do juiz Douglas de Melo Martins e inclui, ainda, outra Toyota Hilux, que ainda não foi apreendida.

A apreensão é resultado da ação popular na Justiça que pediu o bloqueio dos bens de Thiago Maranhão. Ele recebia remuneração como assessor de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), apesar de ser médico e morar em São Paulo. O filho do presidente interino da Câmara já foi exonerado do cargo público e teve R$ 235 mil bloqueados pela Justiça, que agora aguarda o depósito do valor do veículo apreendido como parte do pagamento.