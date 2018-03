A decisão do STF de não compartilhar com Sérgio Moro as investigações contra José Sarney causa inquietação no Judiciário. Sem mandato, Sarney não tem direito a prerrogativa de foro. Segundo um importante jurista, “se essa jurisprudência se aplicar aos demais, é o início do fim da Lava Jato”.

