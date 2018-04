Um ministro do TSE já está na página 700 do relatório final de Herman Benjamin sobre a ação da chapa Dilma/Temer. Um outro integrante da Corte ainda nem começou a leitura do relatório de 1.086 páginas. Para o contentamento do relator, Herman Benjamin, o julgamento começa terça-feira.

