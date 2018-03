Coluna do Estadão

“O Judiciário não pode perder a condição de fiel depositário da permanente confiança do povo brasileiro”, disse o ministro Celso de Mello, do STF, em seu discurso de abertura do ano judiciário de 2017.

