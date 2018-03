Jucá mantém repatriação de parentes de políticos em relatório. Veja a íntegra:

Líder de governo no Congresso e também relator do projeto de repatriação de recursos do exterior no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) finalizou a pouco o texto previsto para ser votado ainda hoje no plenário do Senado. Como antecipado, o parecer prevê a repatriação de valores de parentes de políticos “desde que a origem dos bens, dos direitos e dos recursos seja desvinculada de quaisquer atividades exercidas pelo respectivo mandatário ou a pessoa investida em cargo”, diz relatório. Jucá alterou a data de cotação do dólar de 30 de dezembro de 2014 para 30 de junho de 2016, quando estava em R$ 3,20. Veja aqui a íntegra do texto:

