Juca Ferreira pode ser investigado por aplicação da Lei Rouanet

O ex-ministro da Cultura Juca Ferreira poderá ser investigado pelo Ministério Público Federal do DF no inquérito instaurado para apurar suposta irregularidade na aplicação da Lei Rouanet. O pedido partiu de representação apresentada pelo deputado Benjamin Maranhão (SD-PB). Ele pede que Ferreira seja investigado por suposto desvio de finalidade e favorecimento. A procuradora Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz decidiu juntar o pedido no inquérito já instaurado.

A Coluna do Estadão revelou que, no dia 6 de junho, a procuradora instaurou o processo destacando 14 fatos apontados em denúncia feita pelo Movimento da União de Defesa da Cidadania e Combate a Corrupção. O Ministério da Cultura tem até o final da semana para responder ponto a ponto. Juca Ferreira foi ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma Rousseff.

Veja abaixo o documento com os pontos elencados por ela.

Documento Despacho da procuradora que instaurou inquérito civil público PDF