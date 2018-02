Jucá diz que “não há animosidade” na bancada do PMDB no Senado

O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR), usou sua conta no Twitter para negar que esteja na disputa pela sucessão de Renan Calheiros na presidência do Senado. “Gostaria de esclarecer de uma vez por todas que não sou candidato a presidente do Senado . Temos um entendimento para a sucessão do Renan…não há nenhuma disputa ou animosidade na bancada”, escreveu.

No último sábado a Coluna revelou que Renan tentou sem sucesso convencer Jucá a renunciar à presidência do PMDB. Pelo acordo, Renan ficaria com o comando do partido, em troca apoiaria Jucá para presidência do Senado. “O nosso candidato é o senador Eunício Oliveira, líder da bancada. Sou hoje o presidente nacional do PMDB e líder do governo no Congresso”.

Pelo Twitter, Jucá reconheceu, contudo, que há disputa pela vaga de líder do PMDB. “Existem postulações legítimas que serão debatidas pela bancada”. Renan disputa a liderança com Raimundo Lira e Eduardo Braga. Peemedebistas dizem que os dois últimos têm mais chances do que Renan de conseguir a vaga.

Apesar das negativas, neste semana recomeçam as negociações sobre a disputa pelo comando do Senado e da Câmara. Renan e Jucá não gostam da ideia de Eunício Oliveira na presidência do Senado porque ele é considerado um nome de fora do grupo deles. (Andreza Matais e Gustavo Zucchi)