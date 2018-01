José Yunes vai processar Funaro por denunciação caluniosa

José Yunes, amigo e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, vai processar o operador Lúcio Funaro por denunciação caluniosa. A ação é preparada pelo criminalista José Luis Oliveira Lima.

Em março, Funaro processou Yunes por calúnia e difamação alegando ser mentirosa afirmação de que recebeu dele um “pacote” em 2014. O operador já perdeu essa ação.

Em delação premiada, contudo, Funaro não só confirmou a versão de Yunes como acrescentou que no “pacote” tinha R$ 1 milhão. A história do “pacote” foi revelada pela Coluna do Estadão em dezembro.

