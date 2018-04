José Serra propõe fim do domicílio eleitoral

O senador José Serra (PSDB-SP) vai incluir no seu projeto que estabelece o voto distrital misto um parágrafo que acaba com o domicílio eleitoral. Pela regra, um ano antes da eleição o candidato tem de comprovar que mora no local onde vai disputar o pleito. Serra justifica que a obrigatoriedade é um “entulho da ditadura” e não faz mais sentido mantê-la. Foi criada em 1965, um ano depois do golpe militar, para impedir que o general Lott, que morava em Teresópolis, no Rio de Janeiro, fosse candidato ao governo do então Guanabara.

