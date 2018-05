As articulações tem levado Temer a dormir de madrugada. Sabendo disso, José Serra, conhecido notívago, aproveitou a madrugada de quinta-feira para enviar mensagem a uma da manhã recomendando leitura de um artigo seu sobre parlamentarismo publicado naquele dia pelo Estadão.

