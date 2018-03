Coluna do Estadão

Debatendo no plenário do Senado, o senador José Aníbal (PSDB-SP) respondeu o colega Lindbergh Farias (PT-RJ), que pediu a palavra após ouvir críticas ao seu partido: “Na lógica distorcida do senador, a solução não está na austeridade. Eles são avessos a austeridade”.

