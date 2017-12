Coluna do Estadão

O senador José Aníbal (PSDB-SP) engrossa o coro dos contrários ao pacotão aprovado na Câmara de reajuste de salário a servidores. “Vai cair tudo que a Câmara aprovou. Populismo de um lado e corporativismo de outro, não há país que resista”, sentencia.

