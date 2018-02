Jorge Viana votou contra a PEC do Teto dos Gastos no plenário do Senado e pediu que sua posição constasse em ata. Com o afastamento de Renan Calheiros, caberá a ele a decisão de colocar a votação em segundo turno.

