Três jogadores da Chapecoense gravaram vídeo inédito em apoio à proposta de liberação da vaquejada que tramita no Senado. Willian Thiego e Cleber Santana morreram no acidente aéreo. Neném não estava no avião.

