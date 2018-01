Joesley Batista presta novo depoimento para a PF nesta quarta-feira

O empresário Joesley Batista está prestando novo depoimento para a Polícia Federal nesta quarta, na superintendência do órgão em Brasília. É o segundo depoimento dele desde que chegou ao Brasil. O dono da holding J&F fala no inquérito da Operação Bullish, que investiga uso ilegal de recursos do BNDES.

Ele chegou na PF usando boné.

Joesley firmou acordo de delação premiada com a PGR, já homologado pelo STF, no qual acusa o presidente Michel Temer e o senador afastado Aécio Neves de receberem propina dele.

A PF concluiu inquérito aberto a partir da delação do empresário e concluiu dizendo ter encontrado indícios de que o presidente cometeu crime de corrupção.

O depoimento de joesley hoje, sem relação com a delação, ocorre no mesmo dia em que o plenário do STF vai discutir sobre a validade da delação dos executivos da j&F.

Na semana passada, ele prestou depoimento para a PR-DF sobre recursos ilegais para as campanhas de Lula e Dilma também provenientes de contratos com o BNDES.