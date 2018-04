Joaquim de Lima assume interinamente a Secretaria-Geral

Enquanto o governo tenta encontrar um nome de consenso político para indicar à Secretaria-Geral da Presidência, quem assumirá a pasta deixada por Moreira Franco será seu secretário executivo, Joaquim de Lima. Ele assume a pasta de forma natural, sem ato nem cerimônia.

Moreira tomará posse nesta terça, às 15h, no Ministério de Minas e Energia. A intenção do governo é colocar um nome partidário no lugar dele. A busca por esse perfil, porém, está complicada.

O ministro de Governo, Carlos Marun, tem se reunido com o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), para tentar atender pedido da bancada mineira, que sonha com um cargo “à altura da bancada de Minas Gerais” de 53 deputados. Coordenador do grupo na Câmara, Fábio Ramalho (MDB-MG) se recusa a aceitar a Secretaria-Geral como prêmio de consolação. (Naira Trindade e Andreza Matais)