Coluna do Estadão

O tucano João Dória vai aparecer em 16 inserções publicitárias do PSDB, de hoje até sábado, colocando na rua, ainda em caráter extraoficial, sua candidatura à Prefeitura.

Dória adotará abertamente o tom antipetista durante toda a sua candidatura.

