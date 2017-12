João Carlos Bacelar deve apresentar voto em separado, dizem aliados de Cunha

O deputado João Carlos Bacelar (PR-BA), integrante da tropa de choque de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), será o responsável por apresentar um voto em separado com punição mais branda para o presidente da Câmara afastado, segundo uma pessoa próxima ao peemedebista. O texto, que pedirá a suspensão temporária do mandato de Cunha, será votado caso os aliados de Cunha consigam derrotar o parecer do relator do processo, deputado Marcos Rogério (DEM-RO), que pede a cassação do mandato do peemedebista.

