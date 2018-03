Em visita ao Vaticano, o governador do Pará, Simão Jatene, convidou o Papa Francisco a conhecer o Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil, que reúne cerca de dois milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas de Belém. “Disse que certamente o povo do Pará e da Amazônia ficaria muito honrado com a presença dele entre nós”, comentou. E obteve do Papa o comentário de que “o futuro do mundo passa pela Amazônia”.

