Jaques Wagner reaparece após Lula ser preso

Considerado um dos planos B do PT caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja impedido pela Justiça eleitoral de disputar o Planalto, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT) reapareceu após a prisão do petista. Wagner não foi ao prédio do sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo, onde Lula passou os últimos dias antes da prisão, nem se manifestou ontem nas redes sociais quando Lula foi levado para a superintendência da PF em Curitiba.

Hoje, ele gravou um vídeo e postou nas redes para convocar a militância a entrar em vigília permanente pela soltura do ex-presidente.

A Coluna do Estadão revelou, ontem, que Wagner disse a interlocutores que não iria acompanhar Lula nas manifestações pré-prisão pois tinha outros compromissos políticos naquele mesmo dia.