Janot pediu busca e apreensão em endereços da cúpula do PMDB

Procurador-geral da República também pediu ao ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), busca e apreensão nos endereços do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá e do ex-senador José Sarney. As solicitações serão analisadas conjuntamente com os pedidos de prisão dos dois primeiros e de uso de tornozeleira eletrônica por Sarney. Eduardo Cunha, também alvo de pedido de prisão, já sofreu busca e apreensão em seus endereços em dezembro passado.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao