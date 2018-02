O procurador-geral, Rodrigo Janot, já estragou as férias do ministro do STF Teori Zavascki duas vezes.

Em 2016, enviou o pedido de afastamento de Eduardo Cunha a três dias do recesso do Judiciário. Neste ano, as 77 delações da Odebrecht chegaram a um dia do descanso.

