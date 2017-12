Coluna do Estadão

A jurista Janaina Paschoal foi barrada ontem, quando tentava entrar no Senado para participar de sessão da comissão do impeachment. Foi salva pelo líder do governo na Casa, Aloysio Nunes (PSDB).

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao