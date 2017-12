Janaina Paschoal aparece em comissão do impeachment

Apesar de seu nome não constar na lista de pessoas a serem ouvidas nesta quarta-feira, 8, a jurista Janaina Paschoal apareceu nesta manhã na comissão especial do impeachment. Assim como o advogado de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, a jurista, uma das autoras do pedido de impedimento, teve que sentar na bancada junto com os senadores.

Como a Coluna do Estadão mostrou hoje, Janaina Paschoal enxerga uma movimentação de bastidores para se alongar o processo do impeachment de modo a absolver a presidente Dilma Rousseff e o País partir para nova eleição.

Paschoal diz que foi abandonada pelos defensores do impeachment e conta apenas com Aloysio Nunes Ferreira. Nem mesmo passagem e hospedagem para defender o processo em Brasília ela tem recebido.