Janaina Paschoal alerta para abandono da tese do impeachment

A jurista Janaina Paschoal enxerga uma movimentação de bastidores para se alongar o processo do impeachment de modo a absolver a presidente Dilma Rousseff e o País partir para nova eleição.

Paschoal diz que foi abandonada pelos defensores do impeachment e conta apenas com Aloysio Nunes Ferreira. Nem mesmo passagem e hospedagem para defender o processo em Brasília ela tem recebido.

