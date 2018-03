Irritado, Pezão ameaçou abandonar reunião com secretária do Tesouro

Coluna do Estadão

Na dura conversa com a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, atrás de recursos para o Rio, o governador Luiz Fernando Pezão, a tantas horas, perdeu a paciência. “Desse jeito, vou entregar a chave do governo para a senhora e vou embora.”

Por outro lado, o Rio vai receber cerca de R$ 9 milhões do Ministério da Integração Nacional como prevenção para desastres naturais na área serrana do Estado.

