O cargo de “irmão de ministro” não deixa quieto o telefone de Lúcio Vieira Lima. Desde que Geddel Vieira Lima virou titular da Secretaria de Governo deputados e senadores fazem dele “office-boy de Diário Oficial”, tentando agilizar nomeações.

