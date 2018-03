Investigados apostam no ‘quanto pior, melhor’

Coluna do Estadão

Deputados investigados na Lava Jato apostam no “quanto pior, melhor” como estratégia para forçar um acordão que os beneficie. O governo já identificou esse discurso nas justificativas de aliados para votar contra as reformas ou projetos de seu interesse. Esse grupo defende a rejeição da reforma da Previdência não por convicção, mas por saber que terá implicações na economia. Dizem: “Já que estamos na lama, vamos jogar o País também”. O caos, apostam, levaria todos os setores – economia, política e Judiciário – a sentar para conversar.

Para tentar mudar o discurso dos rebeldes, o método será o tradicional mesmo. As emendas ao Orçamento serão liberadas pelo governo de acordo com o placar das votações das reformas e projetos de interesse do Executivo.

